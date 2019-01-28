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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Определился первый финалист в Кубке Азии по футболу.
Как сообщает Report, в первой полуфинальной встрече встретились команды Ирана и Японии.
Встреча завершилась победой Японии со счетом 3:0.
Отметим, что на другом полуфинальном матче встретятся команды Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
Матч начнется 29 января в 18:00 по бакинскому времени.
Финал запланирован на 1 февраля.
Təbriz QuliyevАвтор новости