Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Определился первый финалист в Кубке Азии по футболу.

Как сообщает Report, в первой полуфинальной встрече встретились команды Ирана и Японии.

Встреча завершилась победой Японии со счетом 3:0.

Отметим, что на другом полуфинальном матче встретятся команды Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Матч начнется 29 января в 18:00 по бакинскому времени.

Финал запланирован на 1 февраля.