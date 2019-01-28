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    Определился первый финалист в Кубке Азии по футболу

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Определился первый финалист в Кубке Азии по футболу. 

    Как сообщает Report, в первой полуфинальной встрече встретились команды Ирана и Японии.  

    Встреча завершилась победой Японии со счетом 3:0.

    Отметим, что на другом полуфинальном матче встретятся команды Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Матч начнется 29 января в 18:00 по бакинскому времени.

    Финал запланирован на 1 февраля. 

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