Определился первый четвертьфиналист Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" принимала "Севилью"

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" принимала "Севилью".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал форвард Марко Ройс. На 54-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Севильи", который успешно реализовал Холанд. На 69-й минуте форвард "Севильи" Юссеф Эн-Несири также реализовал 11-метровый удар и сократил отставание гостей в счёте. В концовке встречи Эн-Несири сравнял счёт.

Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Таким образом, дортмундская "Боруссия" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а "Севилья" завершила своё выступление в турнире.