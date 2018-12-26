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    Определился новый клуб известного футболиста

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Определился новый клуб бывшего футболиста итальянского "Интера" Майкона. 

    Как сообщает Report, 37-летний бразильский защитник продолжит карьеру в клубе второго по силе бразильского дивизиона "Крисиума". 

    Об этом отмечает официальный сайт бразильского клуба. Контракт рассчитан до декабря 2019 года.

    Отметим, что в составе "Интера" Майкон становился четырехкратным чемпионом Италии по футболу и победителем Лиги чемпионов. Свой последний матч на сегодняшний день Майкон провел в декабре 2017 года в составе бразильского клуба "Аваи".

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