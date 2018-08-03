Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер сборной Аргентины по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Аргентины, команду временно возглавит Лионель Скалони. Ему будут помогать Пабло Аймар и Мартин Таколли.

Отметим, что за неудачу в ЧМ-2018 в России главный тренер команды Хорхе Сампаоли был отправлен в отставку.

Скалони с 2017 года работал помощником тренера в сборной Аргентины. 40-летний специалист за свою футбольную карьеру выступал в испанских клубах "Депортиво", "Расинг", "Мальорка", итальянском "Лацио" и английском "Вест Хэм". В сборной Аргентины он провел 7 матчей.