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    Определился новый главный тренер итальянского клуба

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер итальянского клуба "Эмполи". 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, клуб поручен 54-летнему Джузеппе Якини

    Якини сменил на этом посту Аурелио Андреаццоли. Условия контракта с итальянским специалистом неизвестны. 

    Отметим, что предыдущим местом работы Якини был "Сассуоло", который он тренировал в сезоне-2017/18.

    "Эмполи" в нынешнем сезоне идет на 18-м месте в таблице серии А, имеет в активе 6 очков, одержав всего одну победу в 11 проведенных матчах.

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