Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер итальянского клуба "Эмполи".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, клуб поручен 54-летнему Джузеппе Якини.

Якини сменил на этом посту Аурелио Андреаццоли. Условия контракта с итальянским специалистом неизвестны.

Отметим, что предыдущим местом работы Якини был "Сассуоло", который он тренировал в сезоне-2017/18.

"Эмполи" в нынешнем сезоне идет на 18-м месте в таблице серии А, имеет в активе 6 очков, одержав всего одну победу в 11 проведенных матчах.