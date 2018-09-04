Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер бывшего соперника "Карабаха" - клуба "Олимпия" (Словения).

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, люблянский клуб поручен австрийскому специалисту Зорану Баришичу.

С 48-летним главным тренером подписан трехлетний контракт. Это третье по счету назначение главного тренера последнего чемпиона мира с июня месяца.

Отметим, что проигравший "Карабаху" в I квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб "Олимпия" расстался с главным тренером Илией Столицей. Хотя на этом посту его заменил Александр Линта, ему не удалось надолго задержаться в команде.