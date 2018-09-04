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    Определился новый главный тренер бывшего соперника "Карабаха"

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер бывшего соперника "Карабаха" - клуба "Олимпия" (Словения). 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, люблянский клуб поручен австрийскому специалисту Зорану Баришичу. 

    С 48-летним главным тренером подписан трехлетний контракт. Это третье по счету назначение главного тренера последнего чемпиона мира с июня месяца. 

    Отметим, что проигравший "Карабаху" в I квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб "Олимпия" расстался с главным тренером Илией Столицей. Хотя на этом посту его заменил Александр Линта, ему не удалось надолго задержаться в команде. 

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