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Определился лучший игрок недели в Лиге Европы

Определился лучший игрок недели в Лиге Европы Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА.
Футбол
26 февраля 2021 г. 19:40
Определился лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА.

Как сообщает Report, форвард оформил дубль в ответном матче 1/16 финала турнира с "Бенфикой" (3:2).

В числе кандидатов на это звание также были полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, который забил гол и отдал две голевые передачи в матче с "Вольфсбергом" (4:0), нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос, который забил и отдал две передачи во встрече с "Антверпеном" (5:2), а также вратарь "Мольде" Андреас Линде, совершивший девять спасений в матче с "Хоффенхаймом" (2:0).

Лучшим футболистом прошлой недели в Лиге Европы УЕФА стал атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. 26-летний португальский хавбек сделал дубль в матче 1/16 финала с "Реалом Сосьедад" (4:0).

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