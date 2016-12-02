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    Определился лучший футболист года в Азии

    Лидирует в списке футболист ОАЭ

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист 2016 года в Азии.

    Как сообщает Report, им стал футболист клуба "Аль-Айна" Объединенных Арабских Эмиратов Омар Абдулрахман.

    Команда, в которой он выступает, в этом году прошла в финал Лиги чемпионов Азии.

    Второе место в списке занимает член иракской сборной Ахмед Хаммади. В первую тройку также попал китаец Ву Лей.

    Лучшим играющим за рубежом футболистом континента стал выступающий в британском "Лестере" Синдзи Окадзаки. 

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