Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист Африки в 2016 году.

Как сообщает Report, им стал алжирец Рияд Махрез, выступающий в английском "Лестере".

В голосовании, проводимом главными тренерами сборных и официальными лицами федераций африканских стран, Махрез набрал 361 голос. Пьер Эмерик Обамеянг набрал 313 голосов. Церемония награждения проходила в нигейрийской столице Абудже.

Эту награду больше всех - 4 раза получали камерунец Самуэль Это и Яя Туре из Кот-д’Ивуара.

Отметим, что Профессиональная лига футболистов Англии признала Рияда Махреза лучшим футболистом прошлого года.