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    Определился лучший футболист Африки в 2016 году

    Награда присуждена футболисту Лестера

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист Африки в 2016 году.

    Как сообщает Report, им стал алжирец Рияд Махрез, выступающий в английском "Лестере".

    В голосовании, проводимом главными тренерами сборных и официальными лицами федераций африканских стран, Махрез набрал 361 голос. Пьер Эмерик Обамеянг набрал 313 голосов. Церемония награждения проходила в нигейрийской столице Абудже. 

    Эту награду больше всех - 4 раза получали камерунец Самуэль Это и Яя Туре из Кот-д’Ивуара. 

    Отметим, что Профессиональная лига футболистов Англии признала Рияда Махреза лучшим футболистом прошлого года.

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