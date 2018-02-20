Определился и.о. президента футбольного клуба "Сумгайыт"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета азербайджанского футбольного клуба "Сумгайыт".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на заседании была выражена благодарность Кямрану Гулиеву за работу в клубе, ему пожелали успехов в дальнейшей работе. Исполнение полномочий президента было поручено вице-президенту клуба Вагифу Омарову.

Отметим, что Вагиф Омаров председатель Профсоюзного комитета Производственного объединения "Азерикимья". Кямран Гулиев 16 февраля был назначен президентом футбольного клуба "Нефтчи".