Определился еще один клуб, который представит Азербайджан в еврокубках

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Определился еще один футбольный клуб, который представит Азербайджан в кубках Европы сезона 2017-2018.

Как сообщает Report, это бакинский "Интер". После завершения ответных матчей полуфинала кубка Азербайджана, возглавляемая главным тренером Зауром Сванадзе команда обеспечила путевку на континентальные турниры.

Хотя "банкиры" и проиграли дома "Габале" со счетом 1:3, а на выездном матче со счетом 0:2, после победы "Карабаха" над "Нефтчи" (2:0, 0:0) клуб получил право участия на еврокубках. Тот факт, что флагман не смог дойти до финала, говорит о том, что в Европу отправятся команды из первой "четверки".

На данный момент известны 3 из 4 подобных команд. "Карабах", "Габала" и "Интер" также борются за чемпионство. На 4-ю путевку претендуют "Зиря", "Сумгайыт", "Нефтчи" и "Кяпяз".

Отметим, что УЕФА запретила "Интер" осуществлять в этом сезоне зимний и летний трансферы. Поэтому, вопрос участия переживающей финансовые проблемы команды в еврокубках находится под вопросом. "Банкиры" должны либо обновить контракт с футболистами нынешнего состава, либо остаться в стороне от континентальных турниров.