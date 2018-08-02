Определилось время матчей "Карабах"- БАТЭ

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Обнародовано время двух первых матчей между "Карабахом" и белорусской командой БАТЭ в III квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт белорусского клуба, первая игра между командами состоится 7 августа в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:00.

Ответная встреча запланирована на 14 августа на стадионе "Борисов-Арена". Матч также начнется в 21:00 по бакинскому времени.