Определилось время матчей "Карабах"- БАТЭ

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Обнародовано время двух первых матчей между "Карабахом" и белорусской командой БАТЭ в III квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт белорусского клуба, первая игра между командами состоится 7 августа в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:00.
Ответная встреча запланирована на 14 августа на стадионе "Борисов-Арена". Матч также начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Təbriz QuliyevАвтор новости