Определилось время матча "Карабах" - "Нефтчи"

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Определилось расписание игр XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, тур будет стартовать встречей между клубом "Кяпяз", участие которого в I Дивизионе в Гяндже уже оформлено, и "Сумгайытом", ведущим борьбу за бронзовую медаль.
Что касается последнего матча, он пройдет между "Карабахом" и пытавшейся попасть в еврокубки командой "Нефтчи".
4 мая (пятница)
16:00. "Кяпяз" – "Сумгайыт"
Гянджинский городской стадион
5 мая (суббота)
17:00. "Сабаиль" – "Зиря"
Bayıl Arena
19:00. "Габала" – "Кешля"
Габалинский городской стадион
6 мая (воскресенье)
19:00. "Карабах" – "Нефтчи"
Azersun Arena.
Təbriz QuliyevАвтор новости