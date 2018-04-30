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    Определилось время матча "Карабах" - "Нефтчи"

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Определилось расписание игр XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, тур будет стартовать встречей между клубом "Кяпяз", участие которого в I Дивизионе в Гяндже уже оформлено, и "Сумгайытом", ведущим борьбу за бронзовую медаль.

    Что касается последнего матча, он пройдет между "Карабахом" и пытавшейся попасть в еврокубки командой "Нефтчи".

    4 мая (пятница)

    16:00. "Кяпяз" – "Сумгайыт"

    Гянджинский городской стадион

    5 мая (суббота)

    17:00. "Сабаиль" – "Зиря"

    Bayıl Arena

    19:00. "Габала" – "Кешля"

    Габалинский городской стадион

    6 мая (воскресенье)

    19:00. "Карабах" – "Нефтчи"

    Azersun Arena.

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