Определилось время матча "Карабах" - "Нефтчи"

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Определилось расписание игр XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, тур будет стартовать встречей между клубом "Кяпяз", участие которого в I Дивизионе в Гяндже уже оформлено, и "Сумгайытом", ведущим борьбу за бронзовую медаль.

Что касается последнего матча, он пройдет между "Карабахом" и пытавшейся попасть в еврокубки командой "Нефтчи".

4 мая (пятница)

16:00. "Кяпяз" – "Сумгайыт"

Гянджинский городской стадион

5 мая (суббота)

17:00. "Сабаиль" – "Зиря"

Bayıl Arena

19:00. "Габала" – "Кешля"

Габалинский городской стадион

6 мая (воскресенье)

19:00. "Карабах" – "Нефтчи"

Azersun Arena.