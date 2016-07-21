​Определились все участники 3-го квалификационного раунда ЛЧ - СПИСОК

21 июля, 2016 02:54

Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Стали известны все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Как передает Report, состав пар третьего квалификационного раунда выглядит так: «Карабах» (Азербайджан) - «Виктория» (Пльзень, Чехия), «Ростов» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия), «Шахтер» (Донецк) - «Янг Бойз» (Швейцария), «Астра» (Румыния) - «Копенгаген» (Дания), «Русенборг» (Норвегия) - АПОЭЛ (Кипр), «Астана» (Казахстан) - «Селтик» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария) - «Црвена Звезда» (Сербия), «Партизани» (Албания) - «Зальцбург» (Австрия), БАТЭ (Белоруссия) - «Дандолк» (Ирландия), «Тренчин» (Словакия) - «Легия» (Польша), «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Олимпиакос» (Пирей, Греция) - «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Фенербахче» (Турция) - «Монако» (Франция), «Аякс» (Амстердам, Голландия) - ПАОК (Греция), «Спарта» (Прага, Чехия) - «Стяуа» (Румыния). Первые матчи противостояния состоятся 26 и 27 июля, ответные - 2 и 3 августа.

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