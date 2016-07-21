​Определились все участники 3-го квалификационного раунда ЛЧ - СПИСОК

Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Стали известны все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2016/2017.
Как передает Report, состав пар третьего квалификационного раунда выглядит так:
«Карабах» (Азербайджан) - «Виктория» (Пльзень, Чехия),
«Ростов» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия),
«Шахтер» (Донецк) - «Янг Бойз» (Швейцария),
«Астра» (Румыния) - «Копенгаген» (Дания),
«Русенборг» (Норвегия) - АПОЭЛ (Кипр),
«Астана» (Казахстан) - «Селтик» (Шотландия),
«Лудогорец» (Болгария) - «Црвена Звезда» (Сербия),
«Партизани» (Албания) - «Зальцбург» (Австрия),
БАТЭ (Белоруссия) - «Дандолк» (Ирландия),
«Тренчин» (Словакия) - «Легия» (Польша),
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Динамо» (Тбилиси, Грузия),
«Олимпиакос» (Пирей, Греция) - «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль),
«Фенербахче» (Турция) - «Монако» (Франция),
«Аякс» (Амстердам, Голландия) - ПАОК (Греция),
«Спарта» (Прага, Чехия) - «Стяуа» (Румыния).
Первые матчи противостояния состоятся 26 и 27 июля, ответные - 2 и 3 августа.
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