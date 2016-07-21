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    ​Определились все участники 3-го квалификационного раунда ЛЧ - СПИСОК

    Первые матчи противостояния состоятся 26 и 27 июля

    Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Стали известны все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2016/2017.

    Как передает Report, состав пар третьего квалификационного раунда выглядит так:

    «Карабах» (Азербайджан) - «Виктория» (Пльзень, Чехия),

    «Ростов» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия),

    «Шахтер» (Донецк) - «Янг Бойз» (Швейцария),

    «Астра» (Румыния) - «Копенгаген» (Дания),

    «Русенборг» (Норвегия) - АПОЭЛ (Кипр),

    «Астана» (Казахстан) - «Селтик» (Шотландия),

    «Лудогорец» (Болгария) - «Црвена Звезда» (Сербия),

    «Партизани» (Албания) - «Зальцбург» (Австрия),

    БАТЭ (Белоруссия) - «Дандолк» (Ирландия),

    «Тренчин» (Словакия) - «Легия» (Польша),

    «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Динамо» (Тбилиси, Грузия),

    «Олимпиакос» (Пирей, Греция) - «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль),

    «Фенербахче» (Турция) - «Монако» (Франция),

    «Аякс» (Амстердам, Голландия) - ПАОК (Греция),

    «Спарта» (Прага, Чехия) - «Стяуа» (Румыния).

    Первые матчи противостояния состоятся 26 и 27 июля, ответные - 2 и 3 августа.

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