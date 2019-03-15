Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

По результатам ответных поединков 1/8 финала футбольной Лиги Европы, которые состоялись в четверг, 14 марта, определились все участники четвертьфинальной стадии турнира.

Как передает Report, ими стали английские «Челси» и «Арсенал», испанские «Вильярреал» и «Валенсия», итальянский «Наполи», португальская «Бенфика», немецкий «Айнтрахт» и чешская «Славия».

Жеребьёвка следующей стадии Лиги Европы состоится в ближайшую пятницу, 15 марта. Четвертьфиналы турнира, в свою очередь, запланированы на 11 (первые матчи) и 18 (ответные поединки) апреля.