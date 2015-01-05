Определились соперники клуба "Карабах", с которыми команда встретится в Анталье

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Определились соперники проверочных встреч, которые проведет лидер Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Карабах" в рамках предстоящего в Анталье учебно-тренировочного сбора.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 17 января агдамская команда встретится с хорватским клубом "Сплит".

21 января возглавляемая Гурбаном Гурбановым команда встретится со швейцарским "Цюрихом", а спустя 3 дня с болгарской командой "Левски". 27 января состоится игра "Карабаха" с польской командой "Легия", через 2 дня с российской командой "Молдовия", а 31 января с румынским клубом "Тыргу Муреш".

Отметим, что 10 января "Карабах" отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Сбор состоится 1 февраля в поселке Белек.