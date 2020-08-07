Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английский "Вулверхэмптон" принимал греческий "Олимпиакос"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английский "Вулверхэмптон" принимал греческий "Олимпиакос".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Молине" в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в ворота гостей был забит с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен на 8-й минуте матча, после того как вратарь афинян Бобби Аллен жёстко толкнул Даниэла Каштелу в своей штрафной. Нападающий Рауль Хименес мощно пробил в правый нижний угол ворот, а голкипер прыгнул в другую сторону.

Первый матч противостояния завершился ничьей — 1:1. Победа помогла "Вулверхэмптону" пробиться в следующую стадию плей-офф Лиги Европы. В четвертьфинале турнира английскому клубу предстоит встреча с испанской "Севильей".

В другом матче швейцарский "Базель" минимально обыграл немецкий "Айнтрахт" в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный гол в концовке матча забил полузащитник Фабиан Фрай.

В следующую стадию Лиги Европы проходит швейцарский клуб, который одержал победу в первой встрече со счетом 3:0.

В четвертьфинале турнира "Базель" сыграет с донецким "Шахтером".