Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в отборе на ЧМ

Сегодня состоялась жеребьевка отборочных матчей европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Как передает Report, на мероприятии, которое состоялась в швейцарском Цюрихе, сборная Азербайджана попала в группу А, состоящую из 5 команд. Помимо нашей сборной, в группу попали национальные команды Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.
Представляем вас список всех групп:
Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцоговина, Казахстан.
Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.
Группа G: Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
Группа Н: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.