Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в отборе на ЧМ

Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в отборе на ЧМ

Сегодня состоялась жеребьевка отборочных матчей европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

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Сегодня состоялась жеребьевка отборочных матчей европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Как передает Report, на мероприятии, которое состоялась в швейцарском Цюрихе, сборная Азербайджана попала в группу А, состоящую из 5 команд. Помимо нашей сборной, в группу попали национальные команды Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга. Представляем вас список всех групп: Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан. Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово. Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва. Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцоговина, Казахстан. Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония. Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия. Группа G: Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар. Группа Н: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта. Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино. Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Millimizin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli oldu