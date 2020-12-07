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Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в отборе на ЧМ

Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в отборе на ЧМ Сегодня состоялась жеребьевка отборочных матчей европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре
Футбол
7 декабря 2020 г. 22:01
Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в отборе на ЧМ

Сегодня состоялась жеребьевка отборочных матчей европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как передает Report, на мероприятии, которое состоялась в швейцарском Цюрихе, сборная Азербайджана попала в группу А, состоящую из 5 команд. Помимо нашей сборной, в группу попали национальные команды Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.

Представляем вас список всех групп:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцоговина, Казахстан.

Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

Группа G: Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа Н: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

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