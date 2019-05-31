Определились соперники "Карабаха" ​на контрольные матчи

Определен план подготовки футбольного клуба "Карабах" в сезоне 2019/2020.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана 18 июня отправится на учебно-тренировочные сборы в Австрию.

В процессе подготовки агдамский клуб проведет четыре контрольных матча. Коллектив, возглавляемый главным тренером Гурбаном Гурбановым, встретится 22 июня с болгарским "Лудогорцем", румынским "Крайова" - 25 июня, российским клубом "Уфа" - 28 июня, чешской командой "Виктория" - 2 июля.

Отметим, что "Карабах" в сезоне 2019/2020 начнет борьбу в I отборочном этапе Лиги чемпионов.