Определились соперники "Габалы", "Зиря" и "Интера" в III квалификационном раунде Лиги Европы

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Определились соперники азербайджанских клубов в III квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает Report, в случае победы "Габалы" над польским клубом "Ягеллония", он встретится с греческой командой "Панатинаикос".

В случае победы "Зиря" над румынским клубом "Астра", команда встретится с украинским клубом "Александрия".

В случае победы "Интера" над люксембургской командой "Фола Эш", команда встретится с победителем дуэта "Остерсун" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция).

Результаты жеребьевки:

ПСВ (Голландия) – победитель дуэта "Осиек" (Хорватия) / "Люцерн" (Швейцария)

"Норчепинг" (Швеция) / "Тракай" (Литва) - "Шкендия" (Македония) / ХИК (Финляндия)

"Краснодар" (Россия) - "Слован" (Словакия) / "Люнгбю" (Дания)

"Штурм" (Австрия) / "Младость" (Черногория) - "Фенербахче" (Турция)

"Панатинаикос" (Греция) - "Габала" (Азербайджан) /"Ягеллония" (Польша)