Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Определились претенденты на звание футболиста года по версии Globe Soccer Awards.

Как сообщает Report, нападающий английского "Лестера" Джейми Варди и форвард итальянского "Ювентуса" Гонсало Игуаин вошли в число претендентов на звание футболиста года по версии Globe Soccer Awards.

Также кандидатами на получение приза являются Лионель Месси ("Барселона", Испания), Криштиану Роналду, Гарет Бэйл (оба - "Реал", Испания) и Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания).

На звание тренера года претендуют Зинаддин Зидан ("Реал"), Клаудио Раньери ("Лестер"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Унаи Эмери ("Севилья", Испания; "Пари Сен-Жермен", Франция).

"Реал", "Лестер", "Севилья", норвежский "Мольде" и польская "Легия", которую в прошлом сезоне возглавлял нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов, номинированы на приз лучшему клубу года.

Ирландец Алиреза Фагани, гамбиец Бакари Гассама, аргентинец Нестор Питана, сальвадорец Хоэль Агилар и англичанин Марк Клаттенбург претендуют на звание лучшего арбитра года.

Вручение наград пройдет 27 и 28 декабря в Дубае.

Отметим, что премия была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA) и Ассоциацией европейских клубов (ECA).