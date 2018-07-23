Определились потенциальные соперники "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Определились потенциальные соперники "Карабаха" в III квалификационном этапе Лиги чемпионов.
Как сообщает Report, согласно жеребьевке, в случае победы агдамского представителя над албанской командой "Кукеси" в рамках II квалификационного тура, он встретится с победителем пары БАТЕ (Борисов, Беларусь) – ХИК (Хельсинки, Финляндия).
Лига чемпионов
III квалификационный этап
Путь чемпионов
"Селтик" (Шотландия) / "Русенборг" (Норвегия) - АЕК (Афины, Греция)
"Зальцбург" (Австрия) - "Шкендия" (Македония) / "Шериф" (Молдова)
"Црвена Звезда" (Сербия) / "Судува" (Литва) - "Легия" (Варшава, Польша) / "Спартак" (Трнава, Словакия)
"Кукеси" (Албания) / "Карабах" (Азербайджан) - пары БАТЭ (Борисов, Беларусь) – ХИК (Хельсинки, Финляндия)
"Астана" (Казахстан) / "Мидтьюллан" (Дания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) / "Хапоель" (Бир-Шива, Израиль)
ЧФР (Румыния) / "Мальме" (Швеция) - "Людогорец" (Разград, Болгария) / "Видеотон" (Венгрия)
В результате жеребьевки, команда указанная первой в паре, проведет домашнюю игру. Проигравшие в III квалификационном этапе Лиги чемпионов команды продолжат борьбу в этапе плей-офф Лиги Европы.
Путь к Лиге
"Стандарт" (Льеж, Бельгия) / "Аякс" (Голландия) – "Штурм" (Грац, Австрия)
"Бенфика" (Португалия) - "Фенербахча" (Турция)
"Славия" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев, Украина)
ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария) / "Спартак" (Москва, Россия)
В результате жеребьевки, команда указанная первой в паре, проведет домашнюю игру. Проигравшие в III квалификационном этапе Лиги чемпионов команды продолжат борьбу в групповом этапе Лиги Европы. Евролиги. Первые игры состоятся 7-8 августа, ответные матчи – 14 августа.
Şamo QuliyevАвтор новости
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