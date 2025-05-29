Определились полуфинальные пары ЧМ по мини-футболу

Определились пары полуфинального этапа чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку.

Определились пары полуфинального этапа чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, по итогам игр четвертьфинала, прошедших на Национальной арене гимнастики, четыре команды вышли в полуфинал мундиаля.

Венгрия одержала победу над Мавританией, Черногория обыграла Чехию со счетом 1:0. Азербайджан оказался сильнее Сербии (2:1), а Сербия разгромила Боснию и Герцеговину (5:0).

Чемпионат мира

Полуфинал

Азербайджан - Черногория

Венгрия - Сербия

Отметим, что матчи полуфинального этапа состоятся завтра.