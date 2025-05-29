О нас

Определились полуфинальные пары ЧМ по мини-футболу

Определились полуфинальные пары ЧМ по мини-футболу Определились пары полуфинального этапа чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку.
Футбол
29 мая 2025 г. 23:12
Определились полуфинальные пары ЧМ по мини-футболу

Определились пары полуфинального этапа чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, по итогам игр четвертьфинала, прошедших на Национальной арене гимнастики, четыре команды вышли в полуфинал мундиаля.

Венгрия одержала победу над Мавританией, Черногория обыграла Чехию со счетом 1:0. Азербайджан оказался сильнее Сербии (2:1), а Сербия разгромила Боснию и Герцеговину (5:0).

Чемпионат мира

Полуфинал

Азербайджан - Черногория

Венгрия - Сербия

Отметим, что матчи полуфинального этапа состоятся завтра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Minifutbol üzrə dünya çempionatı: Yarımfinal cütləri müəyyənləşib

Экслюзивные новости

Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi