Определились полуфинальные пары ЧМ по мини-футболу

Определились пары полуфинального этапа чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку.
Как сообщает Report, по итогам игр четвертьфинала, прошедших на Национальной арене гимнастики, четыре команды вышли в полуфинал мундиаля.
Венгрия одержала победу над Мавританией, Черногория обыграла Чехию со счетом 1:0. Азербайджан оказался сильнее Сербии (2:1), а Сербия разгромила Боснию и Герцеговину (5:0).
Чемпионат мира
Полуфинал
Азербайджан - Черногория
Венгрия - Сербия
Отметим, что матчи полуфинального этапа состоятся завтра.