​Определились еще четыре участника финальной части евро-2020

В квалификации чемпионата Европы-2020 по футболу определились 16 из 24-х участников финального турнира континентального первенства.

Как передает Report, право выступления в финальном турнире получили Хорватия, Германия, Нидерланды и Австрия. Хорваты в рамках игрового дня одолели Словакию (3:1) в группе E. В группе C Германия разгромила Беларусь - 4:0.

Нидерланды в этой же группе сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и этого хватило, чтобы добыть путевку на турнир досрочно. Австрийцы одолели Македонию (2:1) и также за тур до окончания квалификации вышли в финальную часть Евро.

группа С:

Германия - Беларусь - 4:0, Северная Ирландия - Голландия - 0:0;

турнирное положение: Германия - 18 очков (после 7-ми игр), Голландия - 16 (7), Северная Ирландия - 13 (7), Беларусь - 4 (8), Эстония - 1 (7);

группа Е:

Хорватия - Словакия - 3:1, Азербайджан - Уэльс - 0:2

турнирное положение: Хорватия - 17 очков (после 8-ми игр), Венгрия - 12 (7), Уэльс - 11 (7), Словакия - 10 (7), Азербайджан - 1 (7).

группа G:

Словения - Латвия - 1:0, Израиль - Польша - 1:2, Австрия - Северная Македония - 2:1

турнирное положение (после 9-ти туров): Польша - 22 очка, Австрия - 19, Словения - 14, Северная Македония - 11, Израиль - 11, Латвия - 0;

группа I:

Кипр - Шотландия - 1:2, Россия - Бельгия - 1:4, Сан-Марино - Казахстан - 1:3

турнирное положение (после 9-ти туров): Бельгия - 27 очков, Россия - 21, Шотландия - 12, Кипр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0;