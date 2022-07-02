О нас

Определились цели "Барселоны" на трансферном рынке

Определились цели "Барселоны" на трансферном рынке Mundo Deportivo сообщило о целях каталонской «Барселоны» на трансферном рынке после получения дополнительного бюджета. Заметка доступна на сайте издания.
Футбол
2 июля 2022 г. 19:14
Определились цели Барселоны на трансферном рынке

Определились цели каталонской "Барселоны" на трансферном рынке после получения дополнительного бюджета.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" продолжат попытки приобрести польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. Кроме того, каталонцы нацелились на трансферы защитника "Севильи" Жюля Кунде и двух футболистов "Манчестер Сити" - Бернарду Силвы и Рафиньи.

Ранее стало известно, что "Барселона" выделит на летние усиления 200 миллионов евро. Клуб получил дополнительные средства после реализации части телеправ.

"Барселона" неоднократно предпринимала попытки приобрести Левандовски. "Бавария" не готова расставаться с форвардом менее чем за 50 миллионов евро. Контракт поляка с клубом истекает летом 2023-го.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
2 июля 2022 г. 17:10
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
2 июля 2022 г. 10:43
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
1 июля 2022 г. 16:57
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi