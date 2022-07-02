Определились цели "Барселоны" на трансферном рынке

Определились цели каталонской "Барселоны" на трансферном рынке после получения дополнительного бюджета.
Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" продолжат попытки приобрести польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. Кроме того, каталонцы нацелились на трансферы защитника "Севильи" Жюля Кунде и двух футболистов "Манчестер Сити" - Бернарду Силвы и Рафиньи.
Ранее стало известно, что "Барселона" выделит на летние усиления 200 миллионов евро. Клуб получил дополнительные средства после реализации части телеправ.
"Барселона" неоднократно предпринимала попытки приобрести Левандовски. "Бавария" не готова расставаться с форвардом менее чем за 50 миллионов евро. Контракт поляка с клубом истекает летом 2023-го.