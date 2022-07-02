Определились цели "Барселоны" на трансферном рынке

Mundo Deportivo сообщило о целях каталонской «Барселоны» на трансферном рынке после получения дополнительного бюджета. Заметка доступна на сайте издания.

Определились цели каталонской "Барселоны" на трансферном рынке после получения дополнительного бюджета.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" продолжат попытки приобрести польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. Кроме того, каталонцы нацелились на трансферы защитника "Севильи" Жюля Кунде и двух футболистов "Манчестер Сити" - Бернарду Силвы и Рафиньи.

Ранее стало известно, что "Барселона" выделит на летние усиления 200 миллионов евро. Клуб получил дополнительные средства после реализации части телеправ.

"Барселона" неоднократно предпринимала попытки приобрести Левандовски. "Бавария" не готова расставаться с форвардом менее чем за 50 миллионов евро. Контракт поляка с клубом истекает летом 2023-го.