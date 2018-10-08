Определились арбитры матча Фарерские острова - Азербайджан

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы все назначения на предстоящий в III туре Лиги наций УЕФА матч между Фарерскими островами и Азербайджаном.

Как сообщает Report, встречу рассудят российские арбитры во главе с Алексеем Еськовым.

Ему будут помогать боковые судьи Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов. Функцию четвертого судьи выполнит Валерий Данченко. Дополнительными помощниками судьи будут Владислав Безбородов и Михаил Вилков.

Судейским наблюдателем станет Салустиа Чато Чипрес из Андорры, а кандидатом УЕФА - румын Ионел Пискану.

Отметим, что матч на стадионе "Торсволлур" в городе Торсхавн начнется 11 октября в 22:45 по бакинскому времени.