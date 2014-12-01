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    Определены три последних кандидата на "Золотой мяч"

    Ими стали Лионель Мессии, Криштиану Роналду и Мануэль Нойер

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По итогам 2014 года, установлена окончательная "тройка" кандидатов на премию ФИФА "Золотой мяч".

    Как передает Report, об этом R-Sport сообщил источник в оргкомитете.

    Ими стали  нападающий испанского клуба "Барселона" Лионель Месси, форвард команды "Реал Мадрид" Криштиану Роналду и вратарь "Баварии" (Германия) Мануэль Нойер. 

    Из них Месси является 4-кратным, а Роналду 2-кратным победителем "Золотого мяча". До сих пор единственным обладателем "Золотого мяча" среди вратарей является голкипер бывшей сборной СССР Лев Яшин. Его удостоили этой награды в 1963 году.

    Отметим, что имя игрока года обнародуют на предстоящей 12 января 2015 года в Цюрихе (Швейцария) церемонии.

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