Определены три последних кандидата на "Золотой мяч"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По итогам 2014 года, установлена окончательная "тройка" кандидатов на премию ФИФА "Золотой мяч".

Как передает Report, об этом R-Sport сообщил источник в оргкомитете.

Ими стали нападающий испанского клуба "Барселона" Лионель Месси, форвард команды "Реал Мадрид" Криштиану Роналду и вратарь "Баварии" (Германия) Мануэль Нойер.

Из них Месси является 4-кратным, а Роналду 2-кратным победителем "Золотого мяча". До сих пор единственным обладателем "Золотого мяча" среди вратарей является голкипер бывшей сборной СССР Лев Яшин. Его удостоили этой награды в 1963 году.

Отметим, что имя игрока года обнародуют на предстоящей 12 января 2015 года в Цюрихе (Швейцария) церемонии.