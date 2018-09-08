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    Определены судьи на матч Азербайджан-Норвегия

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на отборочный матч группового этапа чемпионата Европы U-21 между сборными Азербайджана и Норвегии.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, встречу, которая состоится на "Далга Арена", обслужит судейская бригада из Сан-Марино.

    Рефери Барбено Лукая помогут боковые судьи Франческо Лунардон и Салваторе Туттифрутти и четвертый судья Мишель Скарпино в качестве помощника.   

    Отметим, что матч Азербайджан-Норвегия состоится 11 сентября в 20:00.

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