Определены судьи на матч Азербайджан-Норвегия

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на отборочный матч группового этапа чемпионата Европы U-21 между сборными Азербайджана и Норвегии.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, встречу, которая состоится на "Далга Арена", обслужит судейская бригада из Сан-Марино.
Рефери Барбено Лукая помогут боковые судьи Франческо Лунардон и Салваторе Туттифрутти и четвертый судья Мишель Скарпино в качестве помощника.
Отметим, что матч Азербайджан-Норвегия состоится 11 сентября в 20:00.
Təbriz QuliyevАвтор новости