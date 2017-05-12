Определены количество и названия команд, принимающих участие в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2017-2018

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Лицензионной комиссии АФФА. Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на заседании были рассмотрены документы клубов, обратившихся для участия в играх УЕФА и Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2017-2018.

После обсуждений, опирающихся на 8-й пункт правил лицензирования клубов Лицензионной комиссией АФФА, 6 занявшим первые места клубам дали лицензию на участие в клубных соревнованиях УЕФА - это “Интер”, "Карабах", "Габала", "Нефтчи", “Сумгайыт” и “Зира”, а в Премьер-лиге - “Кяпяз” и “Сабаил”. "Азал", “Мил-Муган”, MOİK, “Туран Товуз”, “Гарадаг-Локбатан” и “Загатала” лицензию не получили.

Кандидат на лицензию в течение 10 дней после получения уведомления об отказе в лицензии может подать апелляционную жалобу в Апелляционный комитет АФФА по лицензированию.

Отметим, что согласно 13-му пункту "Правил лицензирования футбольных клубов Азербайджана для участия в клубных соревнования УЕФА", клубы, получившие лицензию на участие в клубных соревнованиях УЕФА в сезоне 2017-2018 гг., автоматически получают лицензию на участие в Премьер-лиге Азербайджана в том же сезоне. При рассмотрении обращения "Зира" Лицензионной комиссией АФФА во внимание принималось соответствующее решение УЕФА.