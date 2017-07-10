Определены арбитры матча "Интер" - "Фола Эш"

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Стали известны имена судей, которые будут обслуживать первый матч команды бакинского "Интера" и сборной Люксембурга "Фола Эш" во втором квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч который состоится 12 июня на "Далга Арена" поручено судить израильским судьям.

Рефери матча Эйтан Шмулевич. Ему будут помогать Нисан Давиди и Саги Мазамбер. Функции четвертого судьи будет выполнять Даниэль Бар-Натан.

Отметим, что встреча "Интер" - "Фола Эш" начнется в 20:00.