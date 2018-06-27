Определено время и место проведения первого матча "Кешли" в Лиге Европы

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Определено место проведения и время начала матча бакинского клуба "Кешля" в первом квалификационном раунде Лиги Европы по футболу против мальтийского клуба "Бальцан".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встреча состоится 12 июля на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.

В тот же день в 20:00 "Габала" на своем поле примет "Прогрес" из Люксембурга, в 21:00 "Нефтчи" сыграет на "Далга Арена" с венгерским "Уйпешт".

Отметим, что ответные встречи состоятся 19 июля.