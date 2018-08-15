Определена сумма завоеванной “Карабах”ом премии за участие в еврокубках

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Определена сумма премии, завоеванной “Карабах”ом за участие в еврокубках в сезоне 2018/2019.

Как сообщает Report, за участие в I, II и III квалификационном раунде Лиги Чемпионов агдамскому клубу будет уплачено соответственно 280, 380 и 480 тыс. евро. За участие в плей-офф Евролиги “Карабах” заработает еще 300 тыс. евро. Таким образом, в общей сложности заработок клуба составит 1 млн. 440 тыс. евро.

Однако у агдамского клуба есть еще возможность пополнить свою копилку. Если подопечные Гурбана Гурбанова завоюют путевку в групповой этап Евролиги, они принесут своему клубу еще 2 млн. 620 тыс. евро. За победу в групповом этапе назначена премия в размере 570 тыс. евро, ничья сулит 190 тыс. евро.