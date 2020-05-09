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Определена дата возобновления сезона Лиги Европы

​Определена дата возобновления сезона Лиги Европы

Определена дата возобновления сезона 2019/2020 Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, об этом заявил президент испанского клуба "Хетафе" Анхель Торрес. 

По его словам, первый матч с итальянским "Интером", с которым они схлестнутся в 1/8 финала, состоится 2 или 3 августа при пустых трибунах. Торрес отметил, что ответный матч состоится 6, либо 7 августа. 

Наставник испанского клуба заявил, что в случае невозможности проведения встреч на каком-то стадионе, игра пройдет на нейтральной площадке. 

Напомним, что УЕФА приостановил еврокубки 13 марта.

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