​Определена дата возобновления сезона Лиги Европы

Определена дата возобновления сезона 2019/2020 Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, об этом заявил президент испанского клуба "Хетафе" Анхель Торрес.

По его словам, первый матч с итальянским "Интером", с которым они схлестнутся в 1/8 финала, состоится 2 или 3 августа при пустых трибунах. Торрес отметил, что ответный матч состоится 6, либо 7 августа.

Наставник испанского клуба заявил, что в случае невозможности проведения встреч на каком-то стадионе, игра пройдет на нейтральной площадке.

Напомним, что УЕФА приостановил еврокубки 13 марта.