Определен примерный заработок "Карабаха" в Лиге чемпионов

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Определена примерная сумма, которую получит от УЕФА выбывший из борьбы в Лиге чемпионов (ЛЧ) "Карабах".

Как сообщает Report, первая команда из Азербайджана, завоевавшая путевку в групповой раунд самого престижного клубного турнира континента, получит 16 млн евро.

Согласно схеме распределения прибыли в коммерческом цикле 2015-2018 годов, которая вступила в силу с сезона 2015/16, весь чистый доход от проведения еврокубков (включая доход от продажи билетов и пакетов корпоративного приема на финалы Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и матч за Суперкубок УЕФА) централизованно распределяется между участниками Лиги чемпионов и Лиги Европы. Каждый клуб получит за выступление в основной сетке фиксированную сумму в размере 12,7 млн евро. Также на групповом этапе начисляются бонусы за каждую победу (1,5 млн евро) и ничью (0,5 млн евро). Остающиеся при каждой ничьей 500 тыс. евро поступят в общий пул и распределятся между всеми участниками группового этапа в зависимости от количества одержанных побед.

Деньги из маркетингового пула будут распределяться согласно ряду факторов, в том числе согласно удельному весу национального телерынка, к которому относится клуб.

Таким образом, попав в групповой раунд ЛЧ, "Карабах" заработал 12,7 млн евро, сыграв две ничьи, взял дополнительно 1 млн евро. Если учесть, что в сезоне 2017/2018 в групповом раунде было 20 игр в ничью, это означает дополнительно 10 млн евро. Но агдамский клуб не испытал радость победы ни в одном матче.

Отметим, что клубы получат бонусы за выход в каждый следующий круг на стадии плей-офф: 6 млн евро за выход в 1/8 финала; 6,5 млн - за выход в 1/4 финала; 7,5 млн - за выход в 1/2 финала; 11 млн - проигравшему финалисту; 15,5 млн - победителю.