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    Определен план подготовки "Карабаха" к Лиге чемпионов

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Определена программа летних учебно-тренировочных сборов футбольного клуба "Карабах", ставшего победителем Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе агдамского клуба, 13 июня подопечные Гурбана Гурбанова соберутся в Баку. Неделю команда проведет сборы в столице, а 20 июня направится в Австрию.

    "Карабах" проведет сборы в городе Тироль, срок пребывания там подопечных Гурбанова будет зависеть от результатов жеребьевки Лиги чемпионов. Агдамский клуб, который вовлечется в борьбу с первого квалификационного тура, проведет первый матч на своем поле, а 5 июля вернется в Баку. Если первая встреча будет на выезде, команда отправится туда из Австрии.

    Напомним, что в последние годы "Карабах" проводит учебно-тренировочные сборы в Кёссене.

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