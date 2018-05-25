Определен план подготовки "Карабаха" к Лиге чемпионов

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Определена программа летних учебно-тренировочных сборов футбольного клуба "Карабах", ставшего победителем Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе агдамского клуба, 13 июня подопечные Гурбана Гурбанова соберутся в Баку. Неделю команда проведет сборы в столице, а 20 июня направится в Австрию.

"Карабах" проведет сборы в городе Тироль, срок пребывания там подопечных Гурбанова будет зависеть от результатов жеребьевки Лиги чемпионов. Агдамский клуб, который вовлечется в борьбу с первого квалификационного тура, проведет первый матч на своем поле, а 5 июля вернется в Баку. Если первая встреча будет на выезде, команда отправится туда из Австрии.

Напомним, что в последние годы "Карабах" проводит учебно-тренировочные сборы в Кёссене.