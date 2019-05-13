Омар Момани ответил наставнику "Ливерпуля" карикатурой

Известный иорданский карикатурист Омар Момани посвятил свою очередную карикатуру финальному матчу Лиги Европы по футболу, который состоится в Баку.

Как сообщает Report, Момани изобразил футболистов "Арсенала" и "Челси" за большим столом, где они вместе завтракают в Баку.

Наряду с участниками решающего матча Момани изобразил на карикатуре главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Свою карикатуру автор подписал словами: "Присоединяйся к нам, Клопп. Азербайджанский завтрак объединяет людей и делает их счастливыми! Стоит попробовать!".

Напомним, что недавно немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал свое недовольство проведением финала Лиги Европы в Баку со словами "Что едят на завтрак люди, принявшие это решение?".