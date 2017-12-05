Ограблен дом известного футболиста

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Ограблен дом бывшего вратаря сборной Германии Оливера Кана.

Как сообщает Report со ссылкой на Focus, грабители забрались в особняк Кана и вынесли оттуда сейф.

В момент инцидента в доме никого не было. Поэтому никто не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного бывшему вратарю "Баварии", пока не разглашается. Однако уже известно, что ущерб оценивается в шестизначную сумму.

Отметим, что в 1995-2006 годах Оливер Кан провел в составе сборной Германии 86 матчей и пропустил 71 мяч. В 2008 году он завершил карьеру.