Официальный представитель "Габалы": Будут приняты меры для пресечения повторения на игре с грузинским клубом прошлогоднего инцидента

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент клуба "Габала" Фариз Наджафов оценил жеребьевку I квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В интервью Report официальный представитель клуба заявил, что не располагает подробной информацией о грузинской команде "Самтредиа".

"Нам известно, что соперник был обладателем серебряной медали. Клуб в основном состоит из грузинских футболистов", - сказал вице-президент, заявив, что они сделают все возможное, чтобы перейти в следующий этап.

На данный момент "Габала" находится на учебно-тренировочном сборе в Тбилиси. Согласно жеребьевке, первую игру "красно-черные" должны провести у себя дома.

Однако, по мнению Ф.Наджафова, места игр поменяются: "Так как в качестве домашнего стадиона мы заказали "Bakcell Arena".

Согласно жеребьевке, владелец данной арены - "Нефтчи" также должен провести первую игру у себя дома. По правилам, в этом случае мы должны начать борьбу с выездного матча. Скорее всего, в ближайшее время УЕФА примет соответствующее решение. Если мы начнем борьбу с выездного матча, после игры в Грузии наша команда вернется в Баку".

И в прошлом сезоне на I квалификационном раунде Евролиги "Габала" встретилась с представителем Грузии. Тогда на выездном матче с тбилисским "Динамо" местные болельщики повесили на стадионе сепаратистский плакат, в ответ на это на ответном матче в Габале азербайджанские болельщики сожгли грузинский флаг.

По словам Ф.Наджафова, с учетом данного фактора будут приняты более серьезные шаги по усилению мер безопасности: "Думаю, что безопасность будет обеспечена на государственном уровне. По крайней мере, уверен, что в домашних играх все будет именно так. Для избежания проблем на встрече в Грузии мы обговорим вопрос с руководством "Самтредиа"".

Затем официальный представитель "Габалы" заявил о намерении осуществить трансфер иностранного нападающего. Он отметил, что не верит в возвращение в команду Алексея Антонова и Сергея Зейнова, и добавил, что данный вопрос зависит от главного тренера Романа Григорчука.

Отметим, что первая игра с "Самтредиа" должна пройти 30 июня, а ответная - 6 июля.