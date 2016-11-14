Изменено место проведения матча Азербайджан-Германия

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В рамках отборочного тура ЧМ-2018 изменено место проведения в Баку матча между сборными Азербайджана и Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, матч состоится на республиканском стадионе имени Тофига Байрамова.

Ранее эта игра должна была состояться на Бакинском олимпийском стадионе. Однако учитывая организационные работы в связи с IV Играми исламской солидарности, было принято это решение. В связи с данным вопросом АФФА в соответствующем порядке направила в УЕФА заявление.

Отметим, что матч Азербайджана - Германия состоится 26 марта.