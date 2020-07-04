Один из лучших бомбардиров сборной Чехии завершает карьеру

Форвард "Баника" Милан Барош завершит карьеру игрока по окончании сезона.

Форвард "Баника" Милан Барош завершит карьеру игрока по окончании сезона.



Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.



"Голова хотела бы продолжить, но тело уже сказало – хватит. Проблемы со здоровьем были у меня в течение долгого времени. Тело уже не работает на том уровне, как я привык в своей карьере.



Причины понятны. Годы не остановить. Затем проблемы со здоровьем в прошлом сезоне. После любой нагрузки я начал чувствовать такую боль, что невозможно больше продолжать профессиональную карьеру", – заявил Барош.



38-летний чех известен по своим выступлениям за "Ливерпуль", с которым выигрывал Лигу чемпионов, а также за сборную Чехии, в составе которой брал бронзу Евро-2004 и становился лучшим бомбардиром турнира.



Также Барош играл за "Астон Виллу", "Лион", "Портсмут", "Галатасарай", "Антальяспор", "Млада-Болеслав" и "Слован".