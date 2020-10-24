Очередная победа "Нефтчи"

Состоялся еще один матч VII тура азербайджанской премьер-лиги по футболу

Состоялся еще один матч VII тура азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, во втором матче дня "Кешля" принимала "Нефтчи".

Матч на стадионе ASK Arena завершился победой "черно-белых" со счетом 1:0. На 69-ой минуте отличился Намик Алескеров.

В результате "Нефтчи" набрал 13 очков и захватил лидерство. "Кешля" с 9 баллами располагается на 4-ой строчке.

Отметим, что в другом матче дня "Габала" дома сыграла вничью с "Сабаилом" - 1:1. Тур завершится 25 октября матчами "Зиря" - "Карабах" и "Сабах" - "Сумгайыт".