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Очередная победа "Нефтчи"

Очередная победа "Нефтчи" Состоялся еще один матч VII тура азербайджанской премьер-лиги по футболу
Футбол
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24 октября 2020 г. 18:23
Очередная победа Нефтчи

Состоялся еще один матч VII тура азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, во втором матче дня "Кешля" принимала "Нефтчи".

Матч на стадионе ASK Arena завершился победой "черно-белых" со счетом 1:0. На 69-ой минуте отличился Намик Алескеров.

В результате "Нефтчи" набрал 13 очков и захватил лидерство. "Кешля" с 9 баллами располагается на 4-ой строчке.

Отметим, что в другом матче дня "Габала" дома сыграла вничью с "Сабаилом" - 1:1. Тур завершится 25 октября матчами "Зиря" - "Карабах" и "Сабах" - "Сумгайыт".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi" növbəti qələbəsini qazandı

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