Объявлены защитники, забившие за карьеру больше всего голов

Объявлены защитники, забившие больше всего голов за футбольную карьеру.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики, лидирует в списке экс-футболист сборной Нидерландов Рональд Куман.
59-летний ветеран футбола сумел отличиться 253 раза. На втором месте находится бывший игрок сборной Аргентины Даниэль Пассарелла, на третьем – испанец Фернандо Йерро.
Из продолжающих карьеру футболистов в список Федерации попал только один игрок. Это выступающий за французский "ПСЖ" Серхио Рамос, занимающий четвертую строчку в списке со 128 голами.