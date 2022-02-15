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Объявлены защитники, забившие за карьеру больше всего голов

Объявлены защитники, забившие за карьеру больше всего голов Объявлены защитники, забившие больше всего голов за футбольную карьеру.
Футбол
15 февраля 2022 г. 11:20
Объявлены защитники, забившие за карьеру больше всего голов

Объявлены защитники, забившие больше всего голов за футбольную карьеру.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики, лидирует в списке экс-футболист сборной Нидерландов Рональд Куман.

59-летний ветеран футбола сумел отличиться 253 раза. На втором месте находится бывший игрок сборной Аргентины Даниэль Пассарелла, на третьем – испанец Фернандо Йерро.

Из продолжающих карьеру футболистов в список Федерации попал только один игрок. Это выступающий за французский "ПСЖ" Серхио Рамос, занимающий четвертую строчку в списке со 128 голами.

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