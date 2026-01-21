Объявлены стартовые составы команд "Карабах" и "Айнтрахт"

Стали известны стартовые составы "Карабаха" и германского "Айнтрахта" в предстоящем матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Джони Монтиель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

"Айнтрахт": Кауан Сантос, Артюр Теате, Робин Кох (к), Ансгар Кнауфф, Расмус Кристенсен, Эли Скири, Хуго Ларссон, Ннамди Коллинз, Натаниэль Браун, Ричу Доан, Джан Узун.

Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" начнется сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.