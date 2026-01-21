Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Объявлены стартовые составы команд "Карабах" и "Айнтрахт"

    Футбол
    • 21 января, 2026
    • 20:52
    Объявлены стартовые составы команд Карабах и Айнтрахт

    Стали известны стартовые составы "Карабаха" и германского "Айнтрахта" в предстоящем матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

    "Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Джони Монтиель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

    "Айнтрахт": Кауан Сантос, Артюр Теате, Робин Кох (к), Ансгар Кнауфф, Расмус Кристенсен, Эли Скири, Хуго Ларссон, Ннамди Коллинз, Натаниэль Браун, Ричу Доан, Джан Узун.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" начнется сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    ФК "Карабах" ФК "Айнтрахт" матч Лига чемпионов УЕФА
    "Qarabağ" və "Ayntraxt" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Последние новости

    21:06

    Moody's: Снижение напряженности между Арменией и Азербайджаном стало приносить ощутимые результаты

    Финансы
    20:52

    Объявлены стартовые составы команд "Карабах" и "Айнтрахт"

    Футбол
    20:46

    Япония выделит $6 млрд на гуманитарную и техническую поддержку Украины

    Другие страны
    20:44

    Азербайджан и США провели второе заседание Стратегической рабочей группы по ХСП

    Внешняя политика
    20:36

    Пакистан присоединяется к Совету мира по Газе

    Другие страны
    20:23

    Страховой ущерб из-за непогоды в Азербайджане за день может достичь 400 тыс. манатов

    Финансы
    20:11

    Госагентство: Школы в Азербайджане продолжают работать в штатном режиме

    Наука и образование
    20:03

    Азербайджан и Молдова обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества

    Бизнес
    20:03

    В ряде районов Баку временно отключат газ

    Энергетика
    Лента новостей