İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Qarabağ" və "Ayntraxt" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 20:32
    Qarabağ və Ayntraxt komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Almaniyanın "Ayntraxt" kollektivlərinin start heyətləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.

    "Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Abdullah Zubir (k), Joni Montiel, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Kamilo Duran, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina

    "Ayntraxt": Kauan Santos, Artyur Teate, Robin Kox (k), Ansqar Knauff, Rasmus Kristensen, Elie Skiri, Huqo Larsson, Nnamdi Kollinz, Nataniel Braun, Riçu Doan, Can Uzun.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyunu bu gün, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

    "Qarabağ" klubu start heyətlər Futbol Çempionlar Liqası
    Объявлены стартовые составы команд "Карабах" и "Айнтрахт"

    Son xəbərlər

    21:10

    "Moody`s": Azərbaycanın dövlət borcu 2026-2027-ci illərdə ÜDM-in 24%-ni ötməyəcək

    Maliyyə
    21:09
    Video

    Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar

    Fərdi
    21:06

    Pakistan Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulur

    Digər ölkələr
    20:53

    Yaponiya Ukraynaya humanitar və texniki dəstək üçün 6 milyard dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    20:37

    Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üzrə Strateji İşçi Qrupunun ikinci iclası olub

    Xarici siyasət
    20:35

    Ərdoğan braziliyalı həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib

    Dünya
    20:32

    "Qarabağ" və "Ayntraxt" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    20:11

    Azərbaycan və Moldova ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

    Biznes
    20:01

    Azərbaycanda bir gün ərzində qarlı hava 400 min manatlıq sığorta zərərinə səbəb olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti