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Объявлена заявка сборной Дании на Евро-2020

Объявлена заявка сборной Дании на Евро-2020 Датский футбольный союз на официальном сайте объявил заявку национальной команды на Евро-2020
Футбол
26 мая 2021 г. 05:16
Объявлена заявка сборной Дании на Евро-2020

Датский футбольный союз на официальном сайте объявил заявку национальной команды на Евро-2020.

Как передает Report, напомним, что датская сборная сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и России.

Заявка сборной Дании:

вратари: Каспер Шмейхель ("Лестер"), Йонас Лессль ("Эвертон"), Фредерик Реннов ("Шальке");

защитники: Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба - "Копенгаген"), Симон Кьер ("Милан"), Андреас Кристенсен ("Челси"), Янник Вестергор ("Саутгемптон"), Йоахим Андерсен ("Фулхэм"), Даниэль Васс ("Валенсия"), Йенс Стрюгер Ларсен ("Удинезе"), Йоаким Мехле ("Аталанта");

полузащитники: Кристиан Эриксен ("Интер"), Томас Дилэйни ("Боруссия" Д), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм"), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба - "Брэдфорд"), Андерс Кристиансен ("Мальме");

нападающие: Каспер Дольберг ("Ницца"), Йонас Винн ("Копенгаген"), Андреас Корнелиус ("Парма"), Мартин Брайтвайт ("Барселона"), Роберт Сков ("Хоффенхайм"), Миккель Дамсгор ("Сампдория"), Юссуф Поульсен ("РБ Лейпциг"), Андреас Сков Ольсен ("Болонья").

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Danimarka millisinin heyəti açıqlandı

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