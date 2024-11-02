Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U-17, который отправится на чемпионат Европы

Стал известен состав сборной Азербайджана до 17 лет (U-17), которая примет участие в отборочных матчах чемпионата Европы.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут 4-7 ноября в Габале и 8-9 ноября в Баку, направляются 23 игрока.
Команда U-17 примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы в Бухаресте с 10 по 20 ноября.
Команда, выступающая в 6-й группе, встретится со сборными Венгрии, Греции и Румынии.
|
No
|
Имя/Фамилия
|
Клуб
|
1
|
Мехди Гасанов
|
Нефтчи
|
2
|
Рауф Эйюбов
|
Сабах
|
3
|
Эльбрус Керимов
|
Марсет, Испания
|
4
|
Мурад Гурбанов
|
Зиря
|
5
|
Камиль Мамедов
|
Нефтчи
|
6
|
Хезрет Самедов
|
Сабах
|
7
|
Алибей Махмудов
|
Сабах
|
8
|
Тунджай Ахмедов
|
Марсет, Испания
|
9
|
Зейд Насирулла
|
Герта Целендорф, Германия
|
10
|
Фарид Джаббарлы
|
Зиря
|
11
|
Надир Насибли
|
Марсет, Испания
|
12
|
Мухаммед Чодаров
|
Марсет, Испания
|
13
|
Ибрагим Халилов
|
Сабах
|
14
|
Али Газибеков
|
Карабах
|
15
|
Хасан Мамедли
|
Рот-Вайсс Оберхаузен
|
16
|
Ибрагим Бабаев
|
Серветт, Швейцария
|
17
|
Вусал Керимов
|
Нефтчи
|
18
|
Абдулазиз Джаббарлы
|
Карабах
|
19
|
Ахлиман Сулейманзаде
|
Зиря
|
20
|
Тунар Рзаев
|
Марсет, Испания
|
21
|
Ислам Гасанов
|
Црвена звезда, Сербия
|
22
|
Али Ибрагим
|
Карабах
|
23
|
Нихат Искендеров
|
Карабах