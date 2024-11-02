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Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U-17, который отправится на чемпионат Европы

Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U-17, который отправится на чемпионат Европы Стал известен состав сборной Азербайджана до 17 лет (U-17), которая примет участие в отборочных матчах чемпионата Европы.
Футбол
2 ноября 2024 г. 12:40
Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U-17, который отправится на чемпионат Европы

Стал известен состав сборной Азербайджана до 17 лет (U-17), которая примет участие в отборочных матчах чемпионата Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут 4-7 ноября в Габале и 8-9 ноября в Баку, направляются 23 игрока.

Команда U-17 примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы в Бухаресте с 10 по 20 ноября.

Команда, выступающая в 6-й группе, встретится со сборными Венгрии, Греции и Румынии.

No

Имя/Фамилия

Клуб

1

Мехди Гасанов

Нефтчи

2

Рауф Эйюбов

Сабах

3

Эльбрус Керимов

Марсет, Испания

4

Мурад Гурбанов

Зиря

5

Камиль Мамедов

Нефтчи

6

Хезрет Самедов

Сабах

7

Алибей Махмудов

Сабах

8

Тунджай Ахмедов

Марсет, Испания

9

Зейд Насирулла

Герта Целендорф, Германия

10

Фарид Джаббарлы

Зиря

11

Надир Насибли

Марсет, Испания

12

Мухаммед Чодаров

Марсет, Испания

13

Ибрагим Халилов

Сабах

14

Али Газибеков

Карабах

15

Хасан Мамедли

Рот-Вайсс Оберхаузен

16

Ибрагим Бабаев

Серветт, Швейцария

17

Вусал Керимов

Нефтчи

18

Абдулазиз Джаббарлы

Карабах

19

Ахлиман Сулейманзаде

Зиря

20

Тунар Рзаев

Марсет, Испания

21

Ислам Гасанов

Црвена звезда, Сербия

22

Али Ибрагим

Карабах

23

Нихат Искендеров

Карабах
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