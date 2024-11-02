Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U-17, который отправится на чемпионат Европы

Стал известен состав сборной Азербайджана до 17 лет (U-17), которая примет участие в отборочных матчах чемпионата Европы.

Стал известен состав сборной Азербайджана до 17 лет (U-17), которая примет участие в отборочных матчах чемпионата Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут 4-7 ноября в Габале и 8-9 ноября в Баку, направляются 23 игрока.

Команда U-17 примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы в Бухаресте с 10 по 20 ноября.

Команда, выступающая в 6-й группе, встретится со сборными Венгрии, Греции и Румынии.