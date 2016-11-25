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    Обнародованы судьи матча "Карабах" - "Габала"

    Матч рассудит Рагим Гасанов

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, центральная игра между клубами "Карабах" и "Габала" поручена рефери ФИФА Рагиму Гасанову. 

    29 ноября

    19:00. "Карабах" - "Габала"

    Судьи: Рагим Гасанов, Намиг Гусейнов, Акиф Амирали, Джошгун Гасанов.

    Дополнительные судьи-помощники: Алияр Агаев, Орхан Мамедов.

    Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

    Судья-инспектор: Мелик Гасанов

    Стадион - Azersun Arena.

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