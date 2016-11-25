Обнародованы судьи матча "Карабах" - "Габала"

25 ноября, 2016 15:52

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, центральная игра между клубами "Карабах" и "Габала" поручена рефери ФИФА Рагиму Гасанову. 29 ноября 19:00. "Карабах" - "Габала" Судьи: Рагим Гасанов, Намиг Гусейнов, Акиф Амирали, Джошгун Гасанов. Дополнительные судьи-помощники: Алияр Агаев, Орхан Мамедов. Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев Судья-инспектор: Мелик Гасанов Стадион - Azersun Arena.