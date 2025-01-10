Обнародованы пять основных целей стратегии развития АФФА

Стали известны основные цели стратегии развития Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Стали известны основные цели стратегии развития Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report, это нашло отражение в обнародованном проекте АФФА.

Долгосрочные цели стратегии включают продвижение мужской главной сборной страны в число лучших 75, а женской команды - в число лучших 50 команд в рейтинге ФИФА, а также включение мужской команды в ТОП-20, а женской - в список лучших 40 клубов в рейтинге УЕФА.

Будет создан новый, инновационный Центр развития азербайджанского футбола с целью подготовки талантливых азербайджанских футболистов и тренерского состава, способных привлечь внимание ведущих европейских клубов.

Будет обеспечена конкурентоспособность национальных мужских и женских сборных команд среди младших возрастных групп для регулярного выхода в финальные этапы чемпионата Европы.

Одной из главных целей также является удвоение общей рыночной стоимости профессиональных клубов Азербайджана.