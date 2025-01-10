Обнародованы пять основных целей стратегии развития АФФА

Стали известны основные цели стратегии развития Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Как сообщает Report, это нашло отражение в обнародованном проекте АФФА.
Долгосрочные цели стратегии включают продвижение мужской главной сборной страны в число лучших 75, а женской команды - в число лучших 50 команд в рейтинге ФИФА, а также включение мужской команды в ТОП-20, а женской - в список лучших 40 клубов в рейтинге УЕФА.
Будет создан новый, инновационный Центр развития азербайджанского футбола с целью подготовки талантливых азербайджанских футболистов и тренерского состава, способных привлечь внимание ведущих европейских клубов.
Будет обеспечена конкурентоспособность национальных мужских и женских сборных команд среди младших возрастных групп для регулярного выхода в финальные этапы чемпионата Европы.
Одной из главных целей также является удвоение общей рыночной стоимости профессиональных клубов Азербайджана.