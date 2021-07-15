Обнародованы цены на билеты на матч "Карабах" - "Ашдод"

16 июля в продаже появятся билеты на матч между клубами "Карабах" и "Ашдод" (Израиль) в рамках второго квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.
Как сообщил Report глава пресс-службы агдамского представителя Гюндюз Аббасзаде, на матч на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова будет выделено 15 тыс. билетов (примерно 50% вместимости стадиона).
По его словам, билеты можно приобрести в кассах стадиона, офисе FAV Azerbaijan и фан-шопе в Park Bulvar.
Цены на билеты разнятся в зависимости от сектора и составляют 3, 5, 10, 20 и 30 манатов.
Матч состоится 22 июля и начнется в 20:00.